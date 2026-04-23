日本農産工業(横浜市西区、小山剛社長)は、4月21日、東京都渋谷区で5月1日から全国放映するブランド卵「ヨード卵･光」の新CMの発表会を開いた。1976年に誕生した「ヨード卵･光」はことしで発売50周年の節目を迎える。新CMには、ことし50歳となるお笑いコンビ･バイきんぐの小峠英二さんを起用した。ブランドのこだわりになぞらえ、小峠さんが“こだわる男”として、ブランドの特徴である一般の鶏卵よりもコクが3.5倍あることを独特