K-POPグループ「5TION」が日本ファンとの旅行イベントを行った。メンバーとファンの交流の場として企画されたものだ。【写真】5TIONファンの日本マダムたち4月18日から20日にかけて行われた韓国ファンミーティングツアーは、京畿道（キョンギド）の一山（イルサン）や坡州（パジュ）エリアを中心に行われた、参加者たちは美しい夜景を楽しんだり、伝統的な味噌作りを体験したほか、北朝鮮が見える鳥頭山統一展望台を訪れるなど、韓