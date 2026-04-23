【モデルプレス＝2026/04/23】マクドナルドでは、同社の人気キャラクター「グリマス」をイメージしたマックシェイク（R）「グリマスシェイク」を4月27日より全国のマクドナルド店舗（一部店舗を除く）にて期間限定で販売する。【写真】マック、リニューアルした「グリマスシェイク」登場◆マック「グリマスシェイク」登場まんまるボディ、眠たげな表情と太い眉毛がトレードマークの、おっちょこちょいで不器用ながらも親しみやすい