資さんうどんは4月23日から5月13日まで、86店舗にて「おにぎり100円キャンペーン」を期間限定で開催する。新商品を含む対象おにぎり4種類を税込100円で提供する。〈対象商品〉キャンペーン期間中は、以下4種類を1個100円(税込)で提供する。・梅かつおおにぎり(新商品)・高菜おにぎり(新商品)・明太子おにぎり・白おにぎり【おにぎりの画像をすべて見る】梅かつおおにぎり、高菜おにぎり、明太子おにぎりは、キャンペーン期間外は各