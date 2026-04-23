『NOBODY'S GIRL』書影＝関口聡撮影 2026年1月末、米司法省が公開した「エプスタイン文書」が、世界に波紋を広げている。2019年に未成年者の性的人身売買などの罪で起訴され、拘置所内で自殺した資産家ジェフリー・エプスタインに関する膨大な捜査資料には、彼と交流のあった各国の富豪や政財界の要人、名門大学の教授らの名前が記されており、事件への関与の有無にかかわらず、釈明や辞任に追い込まれる例が続いている