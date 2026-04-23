世界最大手のEVバッテリーメーカー・寧徳時代新能源科技(CATL)が、北京で新製品発表会「超級科技日」を開催し、6分少々の充電で10％から98％まで急速充電可能な「第3代神行超充電池」を発表しました。CATL TECH DAY 2026 - YouTube宁〓时代推出第三代神行超充电池，六分钟可充电至98%，钠电池年内大规模量产 - 华尔街见闻https://wallstreetcn.com