【ラウラ・S・アルゼイド】 11月 発売予定 価格：23,100円 コトブキヤは、フィギュア「ラウラ・S・アルゼイド」を11月に発売する。価格は23,100円。 本製品は、日本ファルコムが手掛けるゲーム「英雄伝説 創の軌跡（はじまりのきせき）」より、旧《VII組》の一員にしてアルゼイド流の伝承者「ラウラ・S・アルゼイド」を1/8スケールでフィギュア化したもの。