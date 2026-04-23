◆米大リーグジャイアンツ―ドジャース（２２日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２２日（日本時間２３日）、敵地・ジャイアンツ戦に「１番・投手」で先発登板し、６回９１球を投げて５安打無失点、７奪三振で降板したが、援護なく３勝目はならなかったが、防御率は０・３８となった。両軍無得点の６回２死二、三塁のピンチでは、シュミットからスイーパーで空振り三