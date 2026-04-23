元バドミントン日本代表の潮田玲子さんと、夫で元プロサッカー選手の増嶋竜也さんの家族ショットが公開された。増嶋さんが２３日までにインスタグラムで「また歳を重ねましたが…４１歳も熱く突っ走ります！！」２２日に誕生日を迎えたことを報告。２人の子どもたちとお祝いする様子をアップした。この投稿には元フジテレビの本田朋子アナが「家族みんな可愛い」、フリーの望月理恵アナが「理想的な家族〜」、バレーボール元