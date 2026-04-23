近畿では、ゴールデンウィーク期間中は雨の日が多いものの、25日(土)や5月1日(金)、2日(土)などは、お出かけ日和となるでしょう。2日(土)からの5連休は、汗ばむ暑さとなる所が多く、熱中症に注意が必要です。屋外のレジャーを予定している方は、今のうちから、暑さに強い体作りを心がけましょう。GW前半の近畿25日(土)は一番のお出かけ日和25日(土)の近畿は、晴れてお出かけが楽しめる所が多いでしょう。ただ、南部を中心に高気