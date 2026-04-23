浜松市を拠点に演劇を行う「劇団たんぽぽ」が創立80周年を迎えることから、知事のもとを訪れこれまでの活動を報告しました。4月20日県庁を訪れたのは、「劇団たんぽぽ」の団員らです。「劇団たんぽぽ」は、1946年の創立から公演回数はおよそ4万5000回を数えます。訪問を受けた鈴木知事は、「これからも子どもたちに夢を与える活動をしてほしい」とねぎらいました。「劇団たんぽぽ」は今後、80周年を記念した新作公演を予定していま