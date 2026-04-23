モデルでタレントの“ゆうちゃみ”こと古川優奈（24）が、22日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）にゲストとして出演。「ダマされやすい女と疑り深い女」をテーマに、苦い初恋の記憶を語った。【写真】これはすごい！抜群の美デコルテを披露したゆうちゃみ“ダマされやすい女”として紹介されたゆうちゃみは、中学生時代に経験した衝撃的なエピソードを披露。当時、熱烈に片思いしていた初恋の