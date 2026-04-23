フリーアナウンサーの堀江聖夏（みな、32）が23日までに自身のインスタグラムを更新。“ヌルヌルつかみ取り”ショットを公開した。「何を持ってるでしょうか？正解は……ウナギです！台南沿海の産地を巡る体験をしてきたよ！」と報告。ウナギのつかんでいるショットをアップし「日本にも輸出されているうなぎの養殖場でうなぎ掴み体験に挑戦！にょろにょろしてた笑」などとつづった。ハッシュタグでは「台南」「台南旅行」