【明治安田J1百年構想リーグ】ガンバ大阪 1−2 アビスパ福岡（4月22日／パナソニック スタジアム 吹田）【映像】40m級の低弾道ロングパス（実際の様子）ファンタジスタが“格の違い”を見せつけた。ガンバ大阪のFW宇佐美貴史が中盤から40m級の弾丸パスを送り込むと、ファンもその技術に酔いしれている。4月22日に明治安田J1百年構想リーグ第17節が行われ、G大阪はホームでアビスパ福岡と対戦。前節のファジアーノ岡山戦で2カ月