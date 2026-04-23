大人気ゲーム『ドラゴンクエスト』とユニクロのUTが初めてコラボレーションすることが決定した。4月29日より販売がスタートする。【写真】センス抜群！メタルスライムの柄ユニクロのUT『ドラクエ』Ｔシャツ日本を代表するロールプレイングゲームとして、世界中の人々を魅了する「ドラゴンクエスト」は今年誕生から40周年を迎える。今回UTとの初のコラボレーションが実現した同コレクションでは、壮大な世界観と緻密なストー