タレントの堀ちえみが22日に自身のアメブロを更新。舌がんの手術後から現在に至るまで、毎日欠かさず続けている懸命なリハビリへの想いと、歌に対する真摯な決意を明かした。【映像】堀ちえみ、リハビリ中の様子「自分自身の生涯学習」というタイトルでブログを更新した堀は、翌朝早くからのリハビリを控えていることに触れ、「術後ずーっと毎日欠かさず、朝のリハビリやっています」と報告。さらに、月1回は「言語聴覚士の先