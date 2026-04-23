グーグルが発表した推論用新型AI半導体＝米ラスベガス（グーグル提供・共同）【ラスベガス共同】米グーグルは22日、人工知能（AI）向けに独自設計した半導体「TPU」の新型モデル2種類を発表した。データの「学習」と、実際の運用の「推論」にそれぞれ特化させたのが特徴。コストを抑えつつ機能を高め、米エヌビディアに対抗する。新型は第8世代で、学習用の「TPU8t」と推論用の「TPU8i」。今後一段と重要視される推論用では、