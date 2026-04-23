史上初めて6万円を超えた日経平均株価を示す証券会社のモニター＝23日午前、東京都中央区の岩井コスモ証券23日午前の東京株式市場は日経平均株価（225種）が続伸して始まり、取引時間中として初めて6万円を突破した。米国とイランの戦闘終結に向けた協議再開への期待が投資家心理を支え、昨年10月の5万円超えから約半年で大台を更新した。前日終値からの上げ幅は一時400円を超えた。午前終値は前日終値比633円75銭安の5万8952