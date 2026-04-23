バレーボール女子元日本代表の野中瑠衣（２４）が２３日までに驚きのイメチェン姿を公開し、反響を呼んだ。「バッサリ切りました結べない長さは高校生ぶりです（笑）」とつづり、ショートボブになった姿を公開。ＳＶリーグのシーズンが終了し、気分一新したようで、ＳＮＳなどでは「瑠衣ちゃんのショートみて、髪切りたくなりました」、「絶対ショートもいい！」、「ショートヘアも可愛すぎる」との声があがっていた。秋田