25年4月23日に49歳で亡くなった、画家で作家、アーティストの大宮エリーさんの公式インスタグラムが23日、更新され、生前の大宮さんの姿が公開された。大宮さんの事務所が管理する同アカウントで、命日となる23日に「Ellie, I will never forget you」とつづられ、白のブラウス姿の大宮さんのショットをアップした。フォロワーからは「もう1年ですか声が聞きたいです」「いまだ、この世に居られないことが信じられません」「天国