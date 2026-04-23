6速MT専用！ 光岡が新型「“超レトロ風”スポーツカー」“RS”発表！往年の名車を彷彿とさせるクラシカルなデザインと、現代のクルマが持つ信頼性を融合させた、独自性の高いモデルで知られる自動車メーカー「光岡」。同社から新たに、クルマ好きの心を強烈に揺さぶり、胸を熱くさせる新モデルが登場しました。【画像】超カッコイイ！ これがミツオカ新型「スポーツカー」“RS”です！（98枚）2026年4月23日、光岡は「M55（