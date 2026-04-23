先日、初めて訪れた釣り場で「80cm以上の大物のコブダイ」を狙っていたキー （@KIIfishingplus）さん。【写真】釣りの最中、ゼロ距離で割り込んできたのは…「釣りしてたらあとから来たヤンキーにゼロ距離で入られました。怒るのを通り越して背中なでてあげました」そうつぶやき、「後から来たマナー違反者」の様子を捉えた画像をXに投稿したキーさん。さらに続けて、その際の詳細もXに投稿。「たかられた相手ですが、綺麗に毛色の