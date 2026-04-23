高梨沙羅選手×「タフSUV」に「カッコいい」の声も今冬におこなわれたミラノ・コルティナ五輪で健闘を見せたスキージャンプの高梨沙羅選手。彼女が自身のInstagram（インスタグラム）で以前に投稿したスバル車とスポーツウェアを組み合わせたコーディネートスタイルに対し、SNSなどにも多くの声が寄せられていました。【画像】超カッコいい！ これが「高梨沙羅」が実際に乗っている「高級SUV」です！ 画像で見る2026年1月4日