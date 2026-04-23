4月22日（水）に放送した「ふぉ〜ゆ〜って、だれ？〜40歳アイドル、デビューなし。でも幸せ〜」（不定期で複数回放送予定）。【動画】結成15年“職人アイドル・ふぉ〜ゆ〜が愛される理由 Snow Man岩本照との絆STARTO ENTERTAINMENT所属のアイドルでありながら、なぜかなかなかスポットが当たりづらかった！？ ふぉ〜ゆ〜（福田悠太・辰巳雄大・越岡裕貴・松崎祐介）の魅力を存分に伝えるドキュメントバラエティー。＃1では、STARTO