私は専業主婦のモモカ。夫のトオル、3歳の息子イツキと一緒に暮らしています。私の実家は裕福です。結婚費用もその後の生活費も、父が援助してくれて、おかげで何不自由ない生活です。先日は母から毎年恒例の温泉旅行の連絡が届きました。1泊あたり数十万円の高級旅館です。なのにトオルは「気を遣うから」と言って乗り気じゃありません。笑顔で同行して感謝を述べるのは、いつもお金を出してもらっている側として当然のマナーじゃ