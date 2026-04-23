みなさんは今料理を作る側ですか？それとも作られる側ですか？今回の主人公は作られる側。「作ってもらえる環境」に甘え、自分で作ろうとしなかった結果……いろんな反省をすることになった学びのお話です。第4話え〜、またお惣菜？【編集部コメント】お母さん、週5パートで夕方まで働き、家に帰ったらおなかをすかせた孫たちがいて、自分をあわせて5人分の食事を急いで作らなければならない状況になってしまいました。ご飯