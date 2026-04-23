「スターバックス」は、4月23日（木）に公式Xを更新。4月8日（水）から発売していた、30周年企画の「THE フラペチーノ of コーヒー ジェリー」が多くの店舗で販売終了していることを明かし、「お求めいただけなかったお客様には、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。【写真】早めに飲んだほうがいいかも！30周年フラペチーノほか4種類■残る4種も在庫がなくなり次第終了4月8日（水）から30周年企画の第1弾として、5つの