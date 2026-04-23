山形県大江町できのう発生した山林火災は、けさ、鎮火しました。けが人はいないということです。 【画像】火災現場・消火活動の様子（２２日撮影） 警察と消防が出火原因などを調べています。 消防などによりますと、この火災はきのう正午ごろ、大江町小見で確認されたものです。 現場は大山自然公園管理棟の北東側の山林で、きのうは消防隊員およそ４０人と消防団員およそ８０人が消火活動にあたったほか、県の消防防災ヘリ「