＜シェブロン選手権事前情報◇22日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞恒例行事は今年も継承されそうだ。優勝者が18番グリーン脇の池に飛び込む伝統の儀式。開催地が変わった今年は、そのグリーン脇に池がわざわざ造られた。【写真】選手たちはどう飛び込む？ これが新コースに用意された新たな池です大きさはおよそ7メートル×4メートル、深さは4フィート（約1.2メートル）。コンクリートのような素材