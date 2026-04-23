吉田優利が自身のインスタグラムを更新。英語で「最近の動画たち」と記すと、バスケットボールやピックルボールに挑戦したり、ゴルフの練習に励んだりする動画18本を一挙に投稿した。【動画】3日間の練習だけで!? 吉田優利がピアノで奏でるジブリの世界中でも注目なのは、ピアノでジブリ映画「魔女の宅急便」から「海の見える街」を披露する姿だ。「『ピアノってどうやって開けるんですか？』から3日隙間時間使って練習して趣味力U