自民党は23日、政治制度改革本部の会合を開き、衆議院の選挙制度のあり方について意見を交わしました。会合では、いまの選挙制度を中心とする考えと、中選挙区制を導入するべきとの意見が拮抗していたということです。自民党は23日、政治制度改革本部の会合を開催し、「理想の選挙制度」をテーマに小選挙区比例代表並立制の課題や、1つの選挙区から複数人の議員を選ぶ中選挙区制をめぐって意見を交わしました。出席者からは、引き