お笑い芸人・インポッシブルのえいじが22日、自身のXを更新。人気漫画『ハンター×ハンター』の登場キャラ・ビスケに似た衣装を着た相方のひるちゃんの写真を投稿すると、ネット上で話題になっている。【画像】体形そっくり！筋肉ムキムキ『H×H』ビスケ似てる？芸人のオフショットバラエティー番組『有吉の壁』に出演した際の衣装で、放送では芸人仲間たちとCUTIE STREETメンバーになりきり、曲を披露。まったく似ていない