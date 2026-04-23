京都府南丹市で男子児童の遺体が見つかった事件で、逮捕された父親が行方不明だった児童を捜索中に「学校へ送ったあと、公衆トイレに寄った」と警察に説明していたことが分かりました。南丹市の山の中で遺体で見つかった安達結希さん（11）は、先月23日に行方不明になりました。捜査関係者によりますと、遺体を遺棄した疑いで逮捕された父親の優季容疑者（37）は、結希さんの捜索が行われていた際、警察に「学校に送ったあと、公衆