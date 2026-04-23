大阪・梅田の「グラングリーン大阪」の北側に今年11月、新しいエリア「うめきたの森」が開園することが発表されました。 おととし9月、南側が先行して開業した「グラングリーン大阪」。その北側のエリアでは、都会で自然を感じることができる「うめきたの森」の工事が進められていて、今年11月20日にこのうち約9000平方メートルが開園することが発表されました。 （三菱地所・グラングリーン大阪