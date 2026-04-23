北海道の知床半島沖で観光船が沈没した事故から、きょうで4年です。地元の斜里町では、犠牲者を悼む人たちが花を手向けています。2022年4月23日、知床半島沖で観光船が沈没し、乗客乗員26人が死亡・行方不明になりました。追悼式典が行われる斜里町の会場には献花台が設けられ、関係者らが祈りを捧げました。関連会社の元従業員「あっという間に過ぎた。月日がたつのが早いと改めて感じた」事故をめぐっては運航会社社長の桂田精一