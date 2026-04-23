5児の父でタレントのつるの剛士（50）が、23日までに自身のインスタグラムを更新。長男・詠斗さんとの“2人旅”の様子を公開した。【写真】「似ててびっくし」スイスで“男2人旅”を楽しむつるの剛士＆長男の“顔出し”親子2ショットつるのは「ようやく行ける。私が心酔する心理学者、カール・グスタフ・ユングの故郷、研究所のあるスイス」とつづり、「幼い頃からずっとスイスに憧れていた息子と今回バッチリタイミングも合