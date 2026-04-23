セブン―イレブンの看板セブン―イレブンの一部店舗で、システム上、商品の発注ができなくなっていることが23日、分かった。店舗を展開するセブン―イレブン・ジャパンは代替手段で対応を進めており、影響の範囲や原因を調べている。システムを使わず工場などに注文を伝える方法を検討している。セブン―イレブンの国内の店舗数は2026年3月末時点で約2万2千店。