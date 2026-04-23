◇MLB ジャイアンツ-ドジャース(日本時間23日、オラクル・パーク)投打二刀流で出場した大谷翔平選手は、5回まで無失点ピッチング。打っては3打数無安打に倒れています。敵地ジャイアンツ戦に「1番・投手兼DH」でスタメン出場した大谷選手は、今季4度目の先発登板。初回2本のヒットを許しながら、3つのアウトを三振に仕留める無失点の立ち上がり。2回以降リズムに乗ると、3イニング連続で三者凡退に抑える好投で、スコアボードに0を