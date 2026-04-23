【パラノマサイト Alt FILE23 本所にゃにゃ不思議 powered by Catripすみだ】 開始日：5月2日 開催エリア：錦糸町・両国エリア周辺 専用謎解きキット「招キット」：2,800円 スクウェア・エニックスは、「Catrip」シリーズの最新作「パラノマサイト Alt FILE23 本所にゃにゃ不思議 powered by Catripすみだ」を、JR東日本の協力のもと、パラノマサイトの舞台であ