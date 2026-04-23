【モデルプレス＝2026/04/23】EXILEが2026年4月21日・22日、約3年4カ月ぶりとなる東京ドーム公演「EXILE LIVE 2026 “THE REASON” 〜PERFECT YEAR Special〜」を開催。ここでは、初日の様子をレポートする。【写真】3年4ヶ月ぶり登場 EXILEレジェンドメンバーの凛々しい立ち姿◆EXILE、3年4ヶ月ぶり東京ドーム公演にサプライズゲスト登場2日間にわたって開催された同ライブには、スペシャルメンバーとしてオリジナルメンバーのMAT