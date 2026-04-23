新神戸駅そばのANAクラウンプラザホテル神戸（神戸市中央区）で、マレーシアの食や文化を体感できるイベント「Taste of Malaysia（テイスト・オブ・マレーシア）」が6月に開催されることになり、21日、記者発表会が開かれた。「Taste of Malaysia」記者発表会より同ホテルでは昨年、マレーシア料理のブッフェを実施し好評を得た。今年は大阪・関西万博を契機にマレーシアへの関心が高まっていることを受け、駐日マレーシア大使