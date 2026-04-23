小宮山宏さんの課題解決 課題は常に存在する。その課題の解決に向かって、どう構想力を高めるかということで、『社会課題解決先進国』の先進モデルをつくろうと活動しておられるのが小宮山宏さん（三菱総合研究所理事長・元東京大学総長）。 小宮山さんは、課題解決のための一般社団法人『プラチナ構想ネットワーク』を立ち上げておられる。同法人はこのほど、2050年に総エネルギー需要の80％以上を再生エネ