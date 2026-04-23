巨人のスペンサー・ハワード投手が２３日、離脱後初めて、ブルペンで座った捕手に対して投球を行った。約２０球、変化球も交えて投球を行い「無事、入れてよかったです。今日は何も考えずに足のこととか、痛みとか、考えずに投げたので明日が大事かなと思います」と振り返った。ハワードは４日のＤｅＮＡ戦（東京Ｄ）で先発。４回途中、バント処理をした際に右足を負傷して緊急降板し、この日出場選手登録を抹消された。都内の