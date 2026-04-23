２３日前引けの日経平均株価は前営業日比６３３円７５銭安の５万８９５２円１１銭と反落。前場のプライム市場の売買高概算は１４億２７６７万株、売買代金概算は４兆８４０３億円。値上がり銘柄数は１５６、対して値下がり銘柄数は１３８５、変わらずは３１銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場で日経平均は上昇して始まり、寄り付き直後の午前９時６分に初の６万円大台に乗せた。米国とイランの停戦延長にひとまず安心感