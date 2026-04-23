160.74エンベロープ1%上限（10日間） 160.19ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 159.52現値 159.2821日移動平均 159.1510日移動平均 158.99一目均衡表・基準線 158.73一目均衡表・転換線 158.38ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 157.56エンベロープ1%下限（10日間） 157.34一目均衡表・雲（上限） 157.12100日移動平均 156.00一目均衡表・雲（下限） 153.7