秋田朝日放送 集合住宅に侵入しバッグや女性用の下着を盗んだとして逮捕・起訴された防衛事務官の男の初公判が開かれ、男は起訴内容を認め検察側は拘禁刑１年６カ月を求刑しました。 起訴状などによりますと、自衛隊秋田地方協力本部所属の防衛事務官・押野望被告（２９）は、２月２０日の夜から翌未明の間、秋田市の宿舎の女性が住む部屋に鍵がかかっていなかった玄関ドアから侵入し、現金５千円や女性用の下着など６１