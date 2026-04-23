フジヤエービックによる「春のヘッドフォン祭 2026」が、4月25日に東京・八重洲北口直結の「ステーションコンファレンス東京」5・6Fで開催される。開催時間は11時から18時。入場無料で、事前登録なども不要。各社がイベントに出展する新製品情報を予告している。 エミライ iFi audioの新製品として4月17日に発売されたばかりの、据え置き型USB DAC/ヘッドフォンアンプ「NEO iDSD 3」が登場。新ストリーマ&