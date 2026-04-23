静岡市清水区の「清水港海づり公園」で22日、消防による水難救助訓練が行われました。22日は、4月29日からの海釣り施設の営業開始に向けて、利用者が海へ転落した場合を想定して訓練が行われました。この施設は2011年に廃止した旧海づり公園の代替施設として整備が進められていて、2027年の公園全体の利用開始に先立ち海釣り施設の営業を開始するということです。訓練には、地元や企業などの関係者およそ100人が訪れ、海に落ちた人