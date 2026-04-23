◆米大リーグジャイアンツ―ドジャース（２２日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２２日（日本時間２３日）、３勝目を狙って敵地・ジャイアンツ戦に「１番・投手」で先発出場し、５回終了時点で６８球を投げ、３安打無失点、５奪三振の好投で防御率は０・３９となったが、援護がなく勝利投手の権利はつかめずにいる。打者・大谷も３打席目まで無安打に抑えられている