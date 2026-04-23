■これまでのあらすじ夫と同じ会社に派遣されたのは「偶然だった」と説明する彼女。「もう何の関係もないから許して」と訴える彼女の言葉と涙を、妻は冷めた目で見つめる。どこまでも悲劇のヒロイン気取りの彼女に妻は「証拠がないから信じる」と伝えるが、この会話はすべて録音済みだった。私と夫の最近の会話は淡々としたものでした。そんな雰囲気をどうにかしようと思ったのか、夫は突然、「不安だろうから」とGPSを買ってきた